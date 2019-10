Drone Racing, la salentina Luisa Rizzo è la nuova campionessa italiana

Con il secondo posto conquistato oggi la studentessa di San Pietro in Lama sale sul gradino più alto del podio.

Luisa Rizzo, la giovane pilota di droni è la nuova campionessa italiana FAI F9U Drone Racing 2019. Il titolo è stato conquistato grazie al secondo posto conquistato oggi a Monselice, ultima gara in cartellone, che ha suggellato l'ottimo campionato della pilota di san Pietro in Lama

Grande prestazione del team Redbee Action Pilots con 1º e 2º posto in classifica generale (mio e di Emanuele Tomasello).

“Ringrazio l’organizzazione, Ennio Di Meo, Loris Penserini, Luca Pescante e Oscar Chinello – scrive Luisa- ringrazio anche i miei sponsor, il mio team e i miei genitori per aver sempre creduto in me. Ci vediamo in pista l’anno prossimo, certa che riusciremo a portare questa disciplina ai massimi livelli anche in Italia”.