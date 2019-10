Basket, Trani ferma la corta della Spot Mail Lsb Lecce: prima sconfitta in campionato

Primo stop in campionato per la squadra di coach Leopizzi

Juve Trani amara per la Spot mail LSB Lecce e arriva la prima sconfitta in campionato. Gara di carattere e orgoglio per la formazione salentina, che non è bastata purtroppo per placare la vena magica al tiro lungo dei locali Galantino e Fatigati. Complice una difesa leccese non sempre reattiva, Trani ha raggiunto anche i 20 punti di vantaggio al 25^ minuto. Poi il tentativo di rimonta di Lecce con Laudisa, che rimonta ben 14 punti, salvo poi prenderne altri cinque nell'ultimo minuto del terzo periodo.

Nell'ultimo quarto Trani controlla il vantaggio, Lecce prova a replicare, la sfida va avanti colpo su colpo, fino ad arrivare al 77-75 a 3 minuti dalla fine. Segura sbaglia da sotto il canestro la chanche della parità e poi commette il suo 5^ fallo nel tentativo di prendere il rimbalzo. Il match cambia, Trani scampato il pericolo si sveglia e porta a casa la vittoria con il punteggio definitivo di 91 a 81.

Prossimo impegno per il roster di coach Leopizzi, tra le mura amiche del Palaventura contro la A.P. Monopoli.

Juve Trani – Spot Mail Lsb Lecce 91 a 81

Juve Trani : Egedi 23, Galantino 27, Fatigati 19, Black 10, Martignago 6, Ventura 5, Valenzano, Altamura , Miccoli, Vescia.

Spot Mail : Segura 27, Laudisa 20, Pinto 13, Dell'Anna 6, Gelov 10, Mijatovic 4, Colella 1, Sava, D'Autilia, Capoccia.