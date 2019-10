Concorso Asl, precari della sanità: "Siamo penalizzati: sindacati non ci tutelano"

Una lettera aperta ai sindacati pugliesi da parte dei lavoratori precari del comparto Sanità Asl Puglia sulla vicenda e i criteri del bando di concorso di fine anno, che li penalizzerebbe.

“Delusi e penalizzati”: i lavoratori precari del comparto Sanità Asl Puglia si sentono così di fronte all’esito dell’incontro tenutosi a Bari, il 23 ottobre scorso, e apprendendo i criteri pensati per il cosiddetto “maxi concorsone”, con l’uscita del bando per la fine di quest’anno. Criteri, appunto, che non aiuterebbero i precari della sanità ma i colleghi della mobilità. Una mossa, in qualche modo, accettata dai sindacati regionali, a cui i precari scrivono per esprimere la propria amarezza.

In una lettera indirizzata ai segretari regionali di Fp Cgil, Fp Cisl, Fp Uil, Fpi Usae Lecce e Fials Puglia, spiegano come il “maxi concorsone” abbia preso “ben poco in considerazione la situazione di tutti i precari che lavorano nelle Asl pugliesi e in questo momento, in particolar modo, degli infermieri precari”: “È stato pensato – si legge - di adottare una forma sperimentale di procedura che vede accorpare insieme, nello stesso concorso, sia la mobilità intra che extra regionale, sia tutti i partecipanti esterni tra i quali ci siamo anche noi precari”.

Per i precari la cosa sconcertante è “come non sia stato pensato nessun sistema per tutelare i lavoratori che hanno maturato diversi anni di servizio e lavorano attualmente in Asl”: “Dall’incontro – si precisa - è anche emerso che vi sarà una riserva dei posti per coloro che hanno maturato 36 mesi alla data di pubblicazione del bando con la possibilità di accedervi solo se in servizio, una forma di riserva già prevista per legge ma che non presuppone nella maniera più assoluta il giusto riconoscimento per chi in Asl da anni vive una condizione di precariato illegittimo, come è stato nuovamente sottolineato dalla Comunità Europea nella procedura di infrazione di luglio di quest’anno inflitta all’Italia”.

“Tra l’altro – si puntualizza - questo concorso prevede un numero di posti riservati ai precari aventi il requisito dei 36 mesi del tutto irrisorio, soprattutto se raffrontati alla quota percentuale data ai riservatari della mobilità”.

Per i precari il bando, dunque, è “ad appannaggio dei colleghi della mobilità” e “penalizza fortemente chi in questi anni ha dovuto sopportare la condizione di precarietà nella speranza che un giorno ci venisse riconosciuto il merito della nostra abnegazione dimostrata servendo l’Asl pugliese con grande professionalità e sopperendo alla crisi del comparto per l’annosa carenza cronica di personale”.

Per questo motivo a nome di tutti i precari delle Asl pugliesi, gli scriventi si rivolgono ai sindacati manifestando un profondo malcontento per come hanno condotto la trattativa in Regione dimostrando “poca incisività e molta accondiscendenza nei confronti delle volontà politiche di questa giunta regionale”.