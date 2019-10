Seeyousound Lecce: alle Officine Ergot l'anteprima dell’evento

Dal 6 all’8 novembre al cinema Db d’Essai ritorna per la seconda edizione il festival a tematica musicale.

Stasera, domenica 27 ottobre alle 21.00 (ingresso libero) le Officine Culturali Ergot, in collaborazione e nell’ambito della rassegna della serata conclusiva del Festival Conversazioni sul futuro (a Lecce dal 24 al 27 ottobre con oltre 100 appuntamenti), ospiteranno un’anteprima della manifestazione in programma il prossimo novembre con la proiezione del documentario “If I think of Germany at night” di Romuald Karmakar (Germania, 2017).

Il regista Romuald Karmakar rivolge la sua attenzione ai temi che hanno caratterizzato la sua “Club Land Trilogy”, mostrando gli sviluppi della musica elettronica in Germania; permette così di vedere al lavoro alcuni tra i più grandi Dj del mondo, tra cui Ricardo Villalobos, Sonja Moonear, Ata Macias, Roman Flügel and Move D/David Moufang.

SEEYOUSOUND International Music Film Festival, il primo festival in Italia di cinema a tematica musicale, ritorna a Lecce dal 6 all’8 novembre per la tappa del Seeyousound on the road - diretto da Sara Valentino – che si terrà presso il cinema DB d’Essai, coproduttore della manifestazione insieme all’associazione torinese Seeyousound.

Seeyousound, nato a Torino nel 2015 e giunto alla quinta edizione, promuove e diffonde produzioni della cultura audiovisiva più d’avanguardia, frutto di sperimentazione e ricerca sui linguaggi espressivi. Grazie alla propria rete di festival in cinque città italiane – Bologna, Milano, Firenze, Lecce e Palermo – il brand Seeyousound garantisce a queste produzioni la circuitazione e visibilità nazionale.

Ancora una volta la parola chiave è “contaminazione”, intesa nelle più svariate sfaccettature: artistica, culturale, sociale. Questo perché la musica, come anche il cinema e la cultura non devono porsi dei paletti limitatori, perché l’unione delle diversità dà vita sempre a una nuova conoscenza.

La missione di Seeyuosound è quella di creare una contaminazione con gli operatori di settore della realtà musicale, audiovisiva, culturale e sociale pugliese, italiana e internazionale.

