Lite furiosa in casa, carabiniere prova a placare gli animi ma viene preso a calci e pugni

Un uomo ha avuto un alterco con la convivente, colpendo il comandante della stazione dei carabinieri intervenuto per placare gli animi.

È stato arrestato in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate un 28enne di Alezio: l’uomo ha aggredito con calci e pugni il comandante della stazione locale dei carabinieri, che, libero dal servizio, era intervenuto presso la sua abitazione per sedare la lite tra il 28enne e la convivente.