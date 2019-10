Pitbull aggredisce e morde anziano, denunciati i proprietari

Ai proprietari viene contestata l’omessa custodia del cane, che ha aggredito e ferito l’anziano.

Sono stati denunciati a termine degli accertamenti di rito i tre proprietari di un cane pitbull che, in estate, aveva aggredito un 79enne di Melendugno, procurandogli ferite per via dei morsi su varie parti del corpo: si tratta di un 32enne e di una 25enne, residenti nel viterbese, e di una 55enne di Roma.