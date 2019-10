Showy Boys, presentata la nuova divisa da gioco

Il campionato regionale e i tornei provinciali sono ai nastri di partenza e, come consuetudine, la Showy Boys Galatina presenta la nuova divisa da gioco che vestirà gli atleti e le atlete della prima squadra e delle giovanili.

Nella stagione sportiva 2019-2020, tutti gli allievi della Scuola Volley disputeranno i campionati, maschili e femminili, di ogni categoria (dall’under 12 alla serie D regionale), con lo stesso completo da gioco. Molto di più di una semplice divisa: per i ragazzi e le ragazze della Showy Boys sarà come una seconda pelle.

Il bianco e il verde, i colori sociali del club galatinese, sono le due tonalità presenti sul nuovo completo di gara realizzato da V2 Sportswear e che lega la storia della Showy Boys alla Città.

Un fondo bianco per il corpo centrale della maglia con maniche e banda laterale verde. Quest’ultimo colore per il pantaloncino, per una divisa lineare nello stile ma, allo stesso tempo, elegante e dalla massima vestibilità. Il completo è realizzato in tessuto bielastico Interlock, tecnico e specifico per il volley, che si caratterizza per comfort e qualità, nonché per la capacità di adattarsi con estrema naturalezza ai movimenti del corpo al fine di ottimizzare le performance in partita.

“Nella realizzazione della nuova divisa di gioco abbiamo pensato di evidenziare ancora di più lo stretto legame tra la Showy Boys e il suo territorio – spiegano dalla società galatinese - per questo si è scelto di dare maggiore importanza ai colori sociali, il bianco e il verde, che sono rispettivamente presenti sulla maglia e sul pantaloncino. Questi due colori identificano da sempre il nostro club che ha radici profonde in Città – aggiungono i dirigenti - dal 1967 portiamo avanti una lunghissima tradizione che oggi prosegue per mezzo dell’attività della Scuola Volley indirizzata alla valorizzazione dei più giovani”.

La divisa è disponibile presso la sede della Showy Boys in piazza San Pietro n. 25 a Galatina.