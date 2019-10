In casa cocaina, hashish, marijuana e kit per confezionare le dosi: in manette 37enne

Nei guai un uomo di Alezio, sorpreso nel corso di una perquisizione domiciliare, con la droga e il kit per confezionarla.

È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio dai carabinieri di Gallipoli ad Alezio Walter Laggetto, 37enne del posto, trovato in possesso, nella propria abitazione di due involucri in cellophane, contenenti 6,21 grammi di cocaina, 0,8 di hashish, 0,5 di marijuana, due bilancini di precisione e denaro in contante per 55 euro.