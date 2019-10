Ubriaco litiga con la compagna, sfascia tutto e minaccia di far saltare la casa: arrestato

L’uomo, un 50enne di Monteroni, ha minacciato di morte la propria convivente, spintonando i militari, sfasciando le suppellettili della propria abitazione e infine simulando diversi malori.

Notte di follia a Monteroni dove un uomo del posto, Giovanni Giancane, è stato arrestato dai carabinieri intervenuti presso la sua abitazione. Il 50enne, in preda ai fumi dell’alcol, intorno alle 3, dopo un litigio con la convivente, ha minacciato quest’ultima di morte rinchiudendola in casa e allontanandosi alla ricerca di un’arma con l’intenzione dichiarata di ucciderla.

La donna è riuscita ad allertare i carabinieri, che giunti sul posto, constatavano lo stato di agitazione dell’uomo, che, nel frattempo, stava rompendo i suppellettili dell’abitazione minacciando di far esplodere la casa con il gas. Raggiunto dai militari, tentava quindi di spingerli fuori dall’abitazione: infine, simulava ripetuti malori venendo trasportato per ben due volte all’arrivo dei sanitari del 118 in ospedale.