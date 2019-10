Coppola, esordio perfetto: "Felici di aver strappato un punto ai Campioni d'Italia"

Così il vice allenatore giallorosso: "Abbiamo sbagliato qualche palline di troppo in uscita. Grande lavoro dagli attaccanti che si sono sacrificati. Per la salvezza serve il sacrificio di tutti".

Un esordio che sa di vittoria, seppur sia arrivato un punto. Manuel Coppola, allenatore pro-tempore del Lecce per via della squalifica di Fabio Liverani, elogia la sua squadra alla luce dell’1-1 strappato ai Campioni d’Italia della Juventus.

“È stato un grande esordio per me – ha dichiarato il vice allenatore giallorosso ai microfoni Sky – siamo felici di aver conquistato un punto in casa contro i Campioni d’Italia”. Andando sugli aspetti tecnici: “Nel primo tempo abbiamo concesso un po’ troppo alla Juve, abbiamo sbagliato qualche palla di troppo in uscita che potevamo gestire meglio, c’era lo spazio per poterlo fare, e la Juve si è resa pericolosa. Chiedevo alla mia squadra di salire di più per non permettere loro di avvicinarsi alla nostra area, molte volte ci siamo riusciti, in altre abbiamo fatto fatica”.

Un grosso contributo al risultato finale è arrivato dal sacrificio degli attaccanti, soprattutto negli ultimi minuti quando Mancosu è rimasto in campo per onor di firma, avendo un problema muscolare e non potendo essere sostituito: “Babacar, ma anche Farias e Lapadula – chiosa Coppola – hanno fatto un grande lavoro di sacrificio. Per la salvezza dobbiamo sacrificarci tutti quanti, e siamo stati bravissimi. Mancosu? Lui è bravissimo a battere i rigori, sino all’ultimo guarda il portiere e poi piazza la palla”.