Lotta al tumore al seno, Maglie si tinge di rosa con Lilt

Nell’ambito della campagna “Nastro rosa 2019”, domani a partire dalle 19 in piazza Aldo Moro sarà presente un banchetto informativo per la sensibilizzazione contro il tumore al seno.



Domenica 27 ottobre, a partire dalle 19, in piazza Aldo Moro, la Lega Italiana Lotta Tumori - LILT delegazione di Maglie e l’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Maglie, in collaborazione con i volontari della Protezione Civile Magliese organizzano, nell’ambito della campagna “Nastro rosa 2019”, un banchetto informativo per la sensibilizzazione contro il tumore al seno. Per l’occasione la facciata del Municipio e la statua di Francesca Capece verranno illuminate di colore rosa. La serata verrà allietata dalle suggestive note della Exquirimus International Chamber Orchestra diretta dal Maestro Paola Vizzi.

Dario Vincenti, delegato Lilt per Maglie, ricorda che, per la prevenzione, sono attivi, presso la sede di Maglie in via San Pio n. 3, ambulatori medici dove si effettuano gratuitamente visite di: ginecologia (con pap test), senologia, urologia, dermatologia. Per prenotazioni, visite e informazioni la sede è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 18:00. Si può anche telefonare a qualsiasi ora al 389 605 9055 lasciando messaggi alla segreteria, sarete ricontattati.