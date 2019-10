Uno strepitoso Lecce ferma la Juve: è pareggio al Via Del Mare

I giallorossi conquistano il primo punto casalingo della stagione, utile a proseguire la striscia di risultati positivi iniziata contro il Milan.

Il Lecce con una prova maiuscola ferma la Juventus capolista. Un pareggio meritato firmato da Mancosu, che consente ai giallorossi di conquistare il primo punto casalingo della stagione, utile a proseguire la striscia di risultati positivi iniziata contro il Milan. Ai bianconeri di Sarri, privi di Cristiano Ronaldo, un Via del Mare indigesto, che ne rallenta la corsa in campionato.

Lecce pericoloso in avvio di gara con Babacar che si invola sulla sinistra, cross al centro per Farias, ribattuto dalla difesa bianconera sui piedi di Majer che calcia, forte ma centrale e Szczesny respinge di pugno.

Replica della Juventus al '7 minuto, penetrazione centrale di Bernardeschi, la palla arriva a Dybala che dentro l'aria calcia a colpo sicura ma Tachisdis in scivolata salva. Il match è vivo. La formazione ospite, avanza il proprio baricentro e dopo i primi minuti di gara, prova a prendere il controllo del gioco. Al 14' gol annullato alla Juve, dal Var, per posizione di fuorigioco di Higuain.

Il Lecce ritorna in attacco al 20' con Petriccione, servito da Farias, ma la conclusione del centrocampista termina alta sopra la traversa. Pochi minuti e la Juventus si rende pericolosa con Dybala, imbeccato tra le linee da Bernardeschi, ma Gabriel si allunga e devia in angolo.

La manovra offensiva ospite, costringe il Lecce a difendersi basso. Minuti finali di prima frazione intensi: bianconeri arrembanti con Alex Sandro e Danilo alti sulla fasce e Bernardeschi e Dybala liberi di svariare al centro, il Lecce risponde affidandosi al contropiede.

Al rientro in campo, Lecce con la sorpresa Lapadula per Farias. Al 48' fallo discusso su Petriccione su Dybala, interviene il Var e l'arbitro Valeri dopo aver rivisto le immagini decreta il rigore per la Juventus. Dal dischetto l'argentino batte Gabriel e porta in vantaggio i bianconeri.

Al 54' Lecce si scuote, Mancosu ci prova con un diagonale dal limite, il portiere bianconero salva in angolo. Sugli sviluppi del corner, Calderoni mette al centro area, tocco di mano di De Ligt e penalty per il Lecce. Della battuta se ne incarica lo specialista Mancosu che spiazza Szczesny e pareggia.

La gara sale d'intensità. I due tecnici avviano la girandola di sostituzioni. Chance Juventus al 63' con Bernardeschi che da ottima posizione calcia di poco oltre l'incrocio dei pali. La formazione di Sarri aumenta il forcing ma il Lecce, compatto nei reparti, sembra reggere. Al minuto 81' brutto scontro di gioco in area leccese, tra Higuain e Gabriel, ad avere la peggio l'attaccante bianconero che resta a terra. Il gioco riprende dopo oltre due minuti, la pressione ospite si fa veemente, il Lecce serra i ranghi a difesa della propria porta.

Al 90', sono sette i minuti di recupero, interminabili sino al triplice fischio dell'arbitro che ha dato il via alla festa giallorossa travolgente in campo e sugli spalti.





Lecce (4-3-3): Gabriel, Meccariello (70' Rispoli), Calderoni, Lucioni, Rossettini, Petriccione, Tachtisidis, Majer (57'Tabanelli), Mancosu, Farias (46' Lapadula), Babacar. A disposizione: Vigorito, Riccardi, Vera, Benzar, Lapadula, Falco, Shakhov, La Mantia, Tabanelli, Rispoli, Lo Faso, Dell'Orco. All. Coppola (Liverani squalificato)



Juventus (4-3-1-2): Szczesny, Danilo (57' Cuadrado), Alex Sandro, Bonucci, De Ligt, Emre Can (70' Rabiot), Pjanic (67' Khedira), Bentancur, Higuain, Dybala, Bernardeschi. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, De Sciglio, Khedira, Matuidi, Cuadrado, Rugani, Rabiot, Demiral, Olivieri, Han. All. Sarri



Arbitro: Paolo Valeri di Roma2, assistenti: Alassio di Imperia e Paganessi di Bergamo, IV uomo: Massimi di Termoli, VAR: Pasqua di Tivoli



Marcatori: 49' Dybala, 55' Mancosu