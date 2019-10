Halloween, domani il "Zucca Day": lezioni di intaglio e cucina nel mercato di Campagna Amica

Appuntamento domani dalle 10 in piazza Ariosto per scoprire t utti i segreti dalla padella all’intaglio per la notte delle streghe.



Alla vigilia di Halloween arriva lo Zucca Day per scoprire i segreti della regina dell’inverno, dalla padella all’intaglio. L’iniziativa è della Coldiretti che nei mercati di Campagna Amica a Lecce, organizza degustazioni, esposizioni, lezioni dedicate all’ortaggio più grande del mondo che è diventato il simbolo della notte delle streghe che dal Nord America ha contagiato anche l’Europa.

Domani 27 ottobre, a partire dalle 10 a Lecce nel mercato contadino in Piazza Ariosto ci saranno lezioni di intaglio delle zucche per prepararsi ad Halloween con l’esposizione di mostruose sculture, ma anche i consigli dell’agrichef per cucinarle al meglio in padella, con tavoli imbanditi da dolcetti da brivido e zucche trasformate in lanterne.