Chiusura del Cin Cin Bar: botta e risposta tra gli eredi e il gestore dello storico locale

Riceviamo e pubblichiamo il botta e risposta tra gli eredi Orlando e il gestore Gianfranco Congedo, a capo della società Games & Fun S.r.l.



A distanza di quasi un mese dalla chiusura del "Cin Cin bar", storico Caffè in piazza Sant'Oronzo, arriva la replica da parte degli eredi del locale. Secondo quanto emerso nei giorni immediatamente successivi alla chiusura, il bar sarebbe ritornato di proprietà degli storici eredi Orlando i quali decideranno in futuro cosa fare. Ad arrendersi gli attuali proprietari che fanno capo alla società Games & Fun di Castrignano de’ Greci: avrebbero voluto montare un gazebo o una struttura coperta per accogliere i clienti anche durante l’inverno, ma è sempre arrivato il diniego da parte degli enti.



"Facciamo seguito agli articoli pubblicati lo scorso 2 ottobre - scrivono gli eredi Orlando - in relazione alla chiusura del Cin Cin Bar, per rappresentare il nostro disappunto su quanto riportato. Volutamente, nei giorni successivi, al fine di non ingenerare inutile polemica, abbiamo evitato una replica immediata.

Non possiamo tacere, però, il rammarico con il quale abbiamo appreso l’ennesima verità rappresentata dal sig. Gianfranco Congedo per conto della società Games & Fun S.r.l.



Prima, infatti, che il contratto di affitto di azienda giungesse alla sua scadenza naturale, il sig. Gianfranco Congedo ha detto e chiesto ben altro agli scriventi.



Di certo, non c’è alcuna vendita in nostro favore dell’attività che è sempre stata nostra, né alcuna 'decisione – amara – di chiudere' da parte degli affittuari dell’azienda, dal momento che, lo scorso 30 settembre, è scaduto il contratto di affitto di azienda per mezzo del quale la società Games & Fun S.r.l. ha gestito il Cin Cin Bar, unica ragione per la quale la gestione è venuta meno.



Alla data odierna, abbiamo avviato trattative (rese più difficili dalle dichiarazioni non veritiere rese lo scorso 2 ottobre) che potranno rilanciare, con spirito rinnovato, l’attività che, avviata con grande sacrificio da nostro padre, ha da sempre caratterizzato la vita della nostra piazza Sant’Oronzo.



Orlando Antonio, Orlando Massimo, Orlando Caterina, Orlando Daniela".





Non ci sta, Gianfranco Congedo, che controbatte:



" Sbagliano gli eredi Orlando a 'sbugiardare' la mia persona in merito all’articolo del 2/10 pubblicato dal quotidiano, perché preciso che non avevo mai detto che avevamo chiuso perché ci era stata negata l’autorizzazione, ma a precisa domanda ho risposto testualmente "Il Cin Cin non ha chiuso ma abbiamo ceduto alla vecchia proprietà'.