Prevenzione della spina bifida: i consigli del Ministero della Salute

La malformazione congenita che interessa la colonna vertebrale del nascituro durante i primi mesi di gravidanza (colpisce un nuovo nato su 1300), comporta disabilità motorie e funzionali a carico dei diversi organi e apparati: causa la perdita della mobilità degli arti inferiori, la difficoltà nel controllo degli sfinteri e altre complicazioni neurologiche. Le gravi malformazioni congenite si sviluppano durante le prime settimane di gravidanza. Il Ministero della Salute, in occasione della Giornata Mondiale della Spina bifida 2019, ha diffuso le sue istruzioni per prevenire e conoscere questo male.



Dalla Spina Bifida non si guarisce: si deve prevenire a tutti i costi per non rovinarsi la vita per sempre. Inoltre, oggi sono stati fatti molti passi avanti per migliorare la qualità della vita di chi è affetto da questa terribile malattia.

I fattori di rischio che possono favorire questa patologia sono soprattutto legati allo stato di salute della madre: l’ipertermia, l’iperglicemia, obesità, predisposizione genetica, carenza di vitamine come l’acido folico, l’assunzione di alcuni farmaci in gravidanza (gli antiepilettici in primis), cibi contaminati (soprattutto con pesticidi), inquinamento e alcuni fattori ambientali (disinfezione con cloro dell’acqua potabile, l’effetto dei campi elettromagnetici e altro). Il midollo spinale, cervello, cervelletto, tronco e strutture adiacenti finiscono sotto attacco con la spina bifida. I neonati colpiti da questo male vengono subito operati per limitare infezioni e danni spinali. Gli interventi chirurgici non hanno sempre un buon esito, ma l’intervento neurochirurgico tempestivo può salvare la vita ai piccoli.

LA PREVENZIONE È L’ARMA PIÙ EFFICACE



“In Italia, la prevalenza totale alla nascita dei difetti del tubo neurale è di circa 6 casi su 10 mila di cui il 50 per cento sono casi di spina bifida - spiegano gli esperti del Ministero della Salute - I difetti del tubo neurale possono essere incompatibili con la vita già in epoca neonatale o estremamente invalidanti con esiti cognitivi e neuro-motori: alterazioni del controllo degli sfinteri, manifestazioni epilettiche, difetti del tono muscolare e neurosensoriali, difficoltà nello sviluppo e nell’apprendimento.

Il percorso di cura è lungo e complesso sia per le famiglie, che pagano un prezzo sociale ed emozionale molto alto, che per il Servizio Sanitario Nazionale.

Pertanto è importante effettuare un’efficace prevenzione”.

È possibile prevenire alcune di queste malformazioni con la corretta alimentazione unitamente all’assunzione di una vitamina: l’acido folico

Un'alimentazione ricca in frutta, verdura e legumi, contenenti folati, è importante, ma non sufficiente a coprire il fabbisogno quotidiano e, se si programma una gravidanza, è necessario integrare la dieta con acido folico.

Ecco cosa sapere:

- se desideri un bambino o comunque non escludi la possibilità di una gravidanza assumi subito 0,4 mg al giorno di acido folico. In caso di malattie materne (es. malassorbimento, diabete, epilessia) è necessario assumere 4 mg al giorno

-l’acido folico è una vitamina del gruppo B raccomandata prima del concepimento e fino al terzo mese di gravidanza ed è in grado di ridurre fino al 70 per cento il rischio di difetti del tubo neurale

-è prescrivibile e gratuito.