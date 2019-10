Frontale tra bus e auto: 9 ragazzi feriti sulla Nardò - Avetrana

Sembra che la causa dell'incidente fosse la nebbia, in quel momento particolarmente fitta.



Fortunatamente non ci sono state conseguenze tragiche. L'impatto frontale che questa mattina è avvenuto sulla Nardò - Avetrana ha costretto 9 ragazzi, studenti che erano sul bus delle Fse, a ricorrere alle cure mediche. Nessuno di loro, però, sembra aver riportato ferite gravi. Pare che la causa dell'incidente fosse la scarsa visibilità per la presenza di nebbia in quel momento. Una Kia, infatti, con a bordo un 75enne di Nardò, è andata a finire con il muso sotto la parte anteriore del bus, ma l'automobilista non riportato ferite degne di nota.