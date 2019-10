Soleto, borracce agli studenti per ridurre il consumo di plastica

Il Comune di Soleto organizza un incontro per dire "no" al consumo di plastica nelle scuole.



Seguendo la campagna di sensibilizzazione del Ministero dell’Ambiente,l ’Amministrazione Comunale di Soleto ha provveduto all’acquisto di borracce in alluminio per 350 alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il Comune di Soleto, in collaborazione con Polizia locale, Polisportiva Dilettantistica Calcio Soleto ed Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino , organizza per Lunedi 28 ottobre alle 9:30 nell’Aula Magna dell’Istituto scolastico lo #StopUsePlatic .



Un incontro che vedrà la partecipazione di esperti in inquinamento ambientale e durante il quale verranno distribuite le borracce personalizzate ed inoltre posizionati , presso il plesso scolastico, contenitori per la raccolta differenziata.

Il Sindaco Graziano Vantaggiato lo definisce «un gesto semplice pensato non solo per ridurre il consumo di plastica,a scuola come a casa,ma per favorire un’educazione al rispetto dell’ambiente nell’ottica che i più grandi cambiamenti nascono dalle piccole cose».



“Sensibilizzare le nuove generazioni portandole verso stili di vita ecosostenibili,contribuendo cosi alla salvaguardia del pianeta- dichiara l’assessore all’Ambiente Dori Mengoli- ed anche ad una riduzione di costi per le famiglie (consumo scolastico medio annuo per ogni bambino circa 200 bottiglie di plastica), nonché un risparmio sui costi di smaltimento e riciclo della plastica.”