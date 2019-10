Febbre a Lecce per la Juventus, ma Ronaldo non ci sarà

Il fuoriclasse portoghese resterà a riposo a Torino. Stessa scelta per Ramsey e Douglas Costa.

Il turnover condiziona la formazione della Juventus che, domani pomeriggio, sarà di scena al Via del Mare. Cristiano Ronaldo infatti non sarà della partita: il suo allenatore, Maurizio Sarri ha deciso di non convocarlo insieme a Aaron Ramsey e Douglas Costa. Recuperato Mattia De Sciglio.

La lista dei convocati

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Sciglio, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Matuidi, Emre Can, Rabiot, Bentancur.