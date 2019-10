Promozione, match difficili per Racale e Matino

Punti importanti in palio anche in Carovigno – Ostuni e Taurisano – Veglie.

Derby d’alta classifica nell’ottava giornata di Promozione. Le battistrada Racale e Matino saranno impegnate nei complicati match contro Aradeo e Maglie. Gli uomini di mister Sportillo in trasferta, faranno visita alla squadra allenata da Alessandro Corallo che in questo avvio di campionato ha perso una gara, pareggiandone ben quattro. La capolista, da par suo, potrà far valere la migliore difesa del torneo con solo 5 gol subiti. Il Matino di Branà, che vanta l’attacco più prolifico, attende invece tra le mura amiche il Maglie di Portaluri, che senza i sei punti di penalizzazione in classifica, si ritroverebbe a quota 15, a ridosso delle prime. Difficile pronosticare una favorita.

Segue a distanza i match della coppia di testa, pronto ad approfittare di un passo falso, il Manduria di Cosma che ospita il Leverano dal cammino altalenante.

Gara interessante andrà in scena a Novoli, con i padroni di casa impegnati nella sfida al Sava, passato in settimana sotto la guida tecnica dell’esperto Gioacchino Marangio. Il Campi di Patruno attende tra le mura amiche lo Scorrano, privo di ben tre squalificati. Punti importanti in palio anche in Carovigno – Ostuni e Taurisano – Veglie.

8^ turno Promozione Gir.B (fischio d'inizio ore 14.30)

AS Avetrana - Uggiano

Aradeo - Atl. Racale

Brilla Campi - DC Scorrano

Carovigno - Ostuni

Manduria – S.F. Leverano

Novoli - Sava

Taurisano - Veglie

V. Matino - T. Maglie

Classifica: V.Matino 16, Racale 16; Manduria 14; Sava 12, Novoli 12, Ostuni 12; Avetrana 11; Aradeo 10; Maglie 9, B.Campi 9; Taurisano 8; Veglie 6, S.F. Leverano 6; DC Scorrano 4; Carovigno 3; Uggiano 0.