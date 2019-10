Nuove truffe sul web col "cryptolocker" e i finti broker: l'allarme della polizia

Il commissariato di Gallipoli lancia un messaggio d’informazione e prevenzione dopo due indagini che hanno rilevato nuove forme di estorsione e truffe online.

Le truffe corrono sul web e si aggiornano: per questo, dopo che, nelle scorse settimane, gli agenti del commissariato di Gallipoli si sono imbattuti in due indagini nate da un distorto uso della rete, lanciano un allarme ai cittadini e agli utenti.

Il primo episodio riguarda l’invio sulla posta elettronica di una mail con una fattura allegata: il destinatario, per curiosità, l’ha aperta scoprendo solo dopo che si trattava di un virus che, nel giro di 24 ore ha criptato i file in pdf rendendoli illeggibili. Poco dopo il destinatario si è vista recapitare un’altra mail in lingua inglese con alcuni indicazioni, tra cui “se vuoi i file decriptati invia 500 dollari”. Il caso è il tipico “Cryptolocker” ovvero un malware (software dannoso) che danneggia i dati dei pc infettati, criptando il contenuto delle memorie interne e di quelle collegate in rete.

Il consiglio della polizia per evitare di incappare in questa trappola è quello di non aprire mail non attese, soprattutto se contengono allegati in formati e nomi che risultano “strani” o cliccare su link per aprire allegati che contengono fatture di pagamento. Se, invece, si è caduti nella trappola, il consiglio per limitare i danni è quello di resettare tutto il computer e ripristinarlo, con i back up salvati su memorie esterne oppure di spegnere il computer interrompendo l’alimentazione elettrica, per evitare che il virus si propaghi, aggiornando i filtri antispam. In ogni caso, non bisogna cedere mai al ricatto, non bisogna pagare sebbene questo comporti la perdita di dati, anche di carattere affettivo. Gli hacker, una volta ricevuto il riscatto, non inviano alle vittime le chiavi per decriptare i file. Se si dovesse cedere al ricatto si diventa complici di questi attacchi e si aiuta inconsapevolmente il malintenzionato ad essere più forte della vittima del Cryptolocker.

Il secondo caso, invece, riguarda una truffa arrivata sul cellulare di una ignara vittima, con una telefonata con il prefisso +44. Con voce persuasiva si è proposta alla vittima una consistente prospettiva di guadagno attraverso investimenti in fondi esteri.

I finti broker hanno consigliato gradualmente di fare degli investimenti attraverso bonifici in favore di fittizie società finanziarie estere che hanno fatto sembrare che la somma inizialmente investita si sia magicamente lievitata e così la vittima è stata indotta ad “investire” sempre di più non sapendo però di aver perduto i soldi senza poterli più recuperare: ecco perché è fondamentale la prevenzione.