Da Bari a Gallipoli senza documenti e con la marijuana: nei guai due 25enni

I giovani sono stati ritrovati con della marijuana all’interno di un pacchetto di sigarette. Nei guai anche un 26enne di Tuglie.

Dal capoluogo pugliese a Gallipoli senza documenti ma con la droga: finiscono nei guai due giovani 25enni della provincia di Bari, fermati ieri dagli agenti del commissariato della Città Bella, che in serata hanno effettuato un controllo nel quartiere in cui sorge la stazione ferroviaria. I due sono stati bloccati, appena scesi dal treno, e, alla richiesta di esibire i documenti di riconoscimento, hanno riferito di non possederli con loro.

Insospettiti, in considerazione anche dei precedenti penali dei giovani, i poliziotti sono passati a un controllo più approfondito, che ha consentito di rinvenire in un pacchetto di sigarette una bustina trasparente con all’interno della marijuana. I due sono stati segnalati al Prefetto di Bari per uso personale, a scopo non terapeutico, di sostanze stupefacenti e la droga è stata sottoposta a sequestro amministrativo.