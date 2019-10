Show cooking gratuito d’autunno: ai fornelli la food blogger Fiorella Breglia

Presso lo Scavolini Store di Lecce prosegue il tour FoodAddiction organizzato da iFood e Dissapore.

Prosegue il tour di FoodAddiction in Store: tanti eventi dedicati alle bontà gastronomiche del bel paese, organizzati da iFood e Dissapore in collaborazione con Scavolini, che riapre le porte dei suoi showroom per accogliere tutti gli amanti della buona cucina. Show-cooking e degustazioni per esperienze culinarie indimenticabili, perfezionate dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina.

L’appuntamento

Il più bel piatto che proverete quest’autunno? La squisita ricetta con ingredienti di stagione che la creative Chef Fiorella Breglia porterà in tavola sabato 26 ottobre presso lo Scavolini Store Lecce. Grande importanza non solo al gusto ma anche alla mise en place perché anche l’occhio vuole la sua parte: la food artist impiatterà in modo creativo utilizzando delle piccole zucchette incavate monoporzione. A partire dalle 18 i più curiosi saranno invitati ad aiutare Fiorella in cucina e, a fine evento, gustare il delizioso piatto.

L’ospite speciale

Fiorella Breglia vive tra Napoli, città natia, e Milano, città d’adozione. È una food-influencer, Chef Insegnante di cucina tradizionale e artistica e Creativa del food. Ha creato il blog Cucinoperamore quattro anni fa con lo scopo di comunicare la sua passione per la cucina. La sua arte è caratterizzata da un mix di tradizione napoletana tramandata da generazioni di brave cuoche e da tanta esperienza. In cucina ama lavorare con la bellezza naturale dei colori e delle forme degli alimenti, soprattutto delle verdure, prima fonte di ispirazione dei suoi piatti. Il suo sogno è una cucina semplice, creativa e per tutti, a km zero, ma con la possibilità di interscambio con altri popoli per apprendere maestria e utilizzo delle materie prime di ogni nazione, perché la cucina per Fiorella è cultura e arricchimento dei sensi.

Il tema e la ricetta