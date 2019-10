Eccellenza: Ugento in trasferta per puntare alla vetta

Big match di giornata Barletta - Corato. Sfida dai punti pesanti anche per l'Otranto di mister Gigi Bruno.

Audace Barletta contro Corato. La rivelazione di stagione contro la corazzata del torneo. Chi vincerà il big match tra battistrada nell’ottavo turno di Eccellenza? Tre i punti in palio, che potrebbero dare slancio e consapevolezza al team vittorioso oltre che un primo segnale sul forze in campo.

Interessate al risultato della gara, le dirette inseguitrici Martina e Ugento. La squadra tarantina di mister Marasciulo, nonostante la pesante assenza dello squalificato Nicolas Di Rito, proverà a ripartire dalla sfida interna contro Vieste, gli uomini di Mimmo Oliva invece saranno impegnati nella ostica trasferta di Bisceglie. Punti pesanti in palio per allontanare lo spettro play off per l’Otranto che affronterà in casa il San Severo e per il Gallipoli, ospite del Trani, nell’anticipo di sabato.

Trasferta da non sottovalutare anche per la Deghi, impegnata contro l’Altamura, fanalino di coda. Il mister dei leccese, Vanni Simone non siederà in panchina perché squalificato dal giudice sportivo sino al 25 novembre. “Domenica prossima rendiamo visita a un’altra formazione di spessore, quella Fortis Altamura, costruita per veleggiare nelle parti alte della classifica ma che sinora ha stentato – commenta il presidente Alfredo Matranga. Una rosa importante quella affidata a Salvatore Maurelli, tecnico esperto e navigato. Dobbiamo tenere alta la guardia, la voglia è quella di riprendere subito la nostra corsa”.

Analisi che il massimo dirigente della Deghi, allarga anche alle altre compagini del torneo: “Col passare delle settimane, il campionato di Eccellenza sta prendendo sempre più forma. Corato e Martina sono le maggiori pretendenti alla vittoria finale. Le neopromosse Ugento e Audace Barletta, invece sono le sorprese della stagione e se dovessero continuare così si potrebbero accreditare al novero delle favorite – conclude Matranga”.

8^ giornata di Eccellenza (fischio d’inizio 14:30)

A. Barletta - Corato

F. Altamura - Deghi

Martina - Atl. Vieste

Otranto - AT San Severo

San Marco - Barletta 1922

Orta Nova - Molfetta

UC Bisceglie - Ugento

V. Trani - Gallipoli

CLASSIFICA: Corato 15, A.Barletta 15; Ugento 14; Martina 14; Molfetta 13; V. Trani 11; Deghi 10; Gallipoli 9; UC. Bisceglie 8; Orta Nova 7, San Marco 7; Vieste 7, Otranto 7; AT San Severo 6; Barletta 5, Altamura 5.