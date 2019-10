A Lecce la prima edizione del "Premio Germinazioni"

Sabato 26 ottobre alle 18, presso la Galleria GERMINAZIONI IVª.0, si premieranno i vincitori della prima edizione e si darà il via alla mostra, visitabile fino al 9 novembre.

Valorizzare i talenti artistici e la volontà di tanti giovani scultori in ascesa di mettersi in gioco con la loro creatività, in una cornice culturale e artistica di alto spessore come quella della cosiddetta Firenze del sud: è con questo obiettivo che nasce “Premio Germinazioni”, il concorso internazionale di scultura organizzato dalla Galleria d’arte GERMINAZIONI IVª.0 che sabato 26 ottobre alle 18 vedrà concludersi in grande stile la sua prima edizione con la premiazione dei vincitori e il vernissage della relativa mostra, a cura di Mirella Coricciati. L’appuntamento è presso la sede dell’omonima Galleria d’arte, in via del Mare 18 C a Lecce.

È una vera e propria “festa della Scultura” quella che fino al 9 novembre attenderà tutti gli appassionati d’arte contemporanea, promossa e valorizzata ancora una volta come vettore di sviluppo sociale e culturale.

Ecco perché “Premio Germinazioni” vedrà come ospiti d’eccezione tre importanti nomi del panorama artistico: Giorgio Laveri, Valentino Marra e Cracking Art Group.

Il concorso è nato infatti come un innovativo e approfondito momento di confronto tra artisti delle più svariate provenienze, per garantire alla scultura un ruolo rilevante nell’ambito dell’Arte Contemporanea, che la riconosce come un’opera di grande interesse nelle esposizioni europee. Lo scopo dell’iniziativa è quello di aiutare artisti – senza limiti di età, provenienza e tecnica – a instaurare una collaborazione potenzialmente continuativa con alcune delle più dinamiche Gallerie Italiane per la promozione di nuovi Artisti. Collaborazione che ha già preso il via per molti degli artisti selezionati tra le numerose adesioni pervenute nei mesi scorsi.

Proprio il 26 ottobre, in occasione del Vernissage della mostra, saranno premiati tutti i vincitori del “Premio Germinazioni 2019” e i SuperVincitori.

A stabilire chi si aggiudicherà i premi finali è stata una giuria d’eccezione composta da 20 Gallerie che hanno prestato grandi artisti, personalità della cultura e loro curatori a selezionare ogni opera presentata. Ciascuna galleria ha scelto, con un’unica motivazione: “un’esaltazione del valore dell’individuo nella sua diversità e bellezza, proprio attraverso la forza della materia.”

«Siamo molto orgogliosi della splendida riuscita, del nostro primo Concorso - afferma la Presidente della Galleria Germinazioni IVª.0, Mirella Coricciati -. Ci congratuliamo con tutti gli artisti che hanno aderito facendoci partecipi della loro creatività, del piacere di ritrovarsi, confrontarsi e lasciarsi scoprire. Soprattutto, li ringraziamo per essersi messi in gioco senza remore. Perché l’Arte è tale solo se libera da pregiudizi e dalla paura del confronto».

Quello che la Presidente rivolge a tutti i partecipanti è poi l’invito a coltivare ed esprimere sempre la grande forza artistica che hanno dentro di loro, attraverso la bellezza della condivisione.

«Aspettiamo nuovi artisti per la prossima edizione e ci auguriamo che coloro che hanno partecipato quest’anno continuino a farlo. Ricordiamo sempre che l’età non è un limite, ma una risorsa, è saggezza, maturità e libertà creativa. Il mio ringraziamento sentito – conclude infine - va a tutte le Gallerie che con grande attenzione e interesse hanno collaborato e supportato ogni nostro sforzo».

Questi i nomi degli Artisti Selezionati, candidati al "PREMIO GERMINAZIONI", le cui opere saranno in mostra dal 26 Ottobre al 9 Novembre nelle sale della Galleria Germinazioni Vª.0 a Lecce:

Alfonsetti Giovanni

Carluccio Giorgio

Carriero Massimo

Centonze Fernanda

Dell'Angelo Custode Daniele

Fracella Roberta

Giughese Michel

Leone Renato

Letizia Giuseppe

Martina Luigi

Maschio Marco

Michele Rioli

Mongiò dell'Elefante

Paglialunga Francesco

Pagliara AnnaFlaviana

Panico Roberto

Rizzo Claudio

Rollo Giovanni

Romano Tonia

Santoro Antonio

Spada Vito

Valente Franco