Arcidiocesi di Lecce, monsignor Luigi Manca nuovo vicario generale

La nomina è stata annunciata dall’arcivescovo Michele Seccia: il sacerdote squinzanese sarà il nuovo vicario generale.

Il sacerdote squinzanese don Gigi Manca è il nuovo vicario generale della diocesi di Lecce. Ad annunciarlo stamattina è stato l’arcivescovo Michele Seccia davanti al clero leccese al centro di spiritualità “Le Sorgenti”. Dopo aver presentato ai sacerdoti il piano pastorale diocesano incentrato sul valore della famiglia - “Insieme a tavola. Dalla mensa eucaristica alla mensa domestica” – l’arcivescovo, nel giorno del 46° anniversario dell’ordinazione presbiterale di don Gigi, ha voluto ufficializzare la nomina.

La notizia era nell’aria da qualche settimana. Non a caso, in estate, l’arcivescovo Seccia l’aveva individuato come suo primo collaboratore e l’aveva indicato come delegato “ad omnia” tra i vicari episcopali. Stamattina l’ufficialità. “Dobbiamo ringraziare tutti don Gigi - sono le parole di gratitudine dell’arcivescovo - perché in momenti non sempre facili per la vita della nostra Chiesa mi è stato sempre vicino con la fedeltà, il consiglio e l’affetto filiale. Non si tratta di sentimenti umani: scaturiscono da un cuore sacerdotale e da una fede salda nel sacramento dell’Ordine, il dono più grande che il Buon Pastore ha fatto a ciascun presbitero”.

Il sacerdote, nato a Trepuzzi il 21 giugno 1950 ma originario di Squinzano, è stato ordinato prete 46 anni: è stato parroco a “S. Maria delle Grazie” di Campi Salentina dal 1981 al 1999. Laureato in Filosofia presso l’Università del Salento, ha conseguito la Licenza e il Dottorato in Teologia e Scienze patristiche presso l’Istituto Patristico “Augustinianum” di Roma.

È direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Metropolitano “Don Tonino Bello” di Lecce, docente di Patrologia presso lo stesso Istituto e lo è stato presso la Facoltà Teologica Pugliese fino a questo anno.

Nel 2005 è stato nominato postulatore della causa di canonizzazione del Servo di Dio monsignor Nicola Riezzo. È stato vicario episcopale per la cultura durante gli ultimi anni di monsignor Ruppi e per i primi due anni di monsignor Seccia, fino alla nomina di vicario generale. Fra i suoi interessi particolari le ricerche su Sant’Agostino, San Massimo il Confessore e, più recentemente, su San Girolamo.