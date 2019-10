Gallipoli contro Corato per la semifinale di Coppa Italia

Il comitato Figc Puglia ha comunicato gli abbinamenti del trofeo.

Calendario semifinali di Coppa Italia e squalifiche, gli argomenti principali del nuovo comunicato ufficiale emesso del Comitato regionale Pugliese della LND. In Coppa, l’esito degli abbinamenti, per le gare di andata in programma il 14 novembre, ha stabilito: Atletico Vieste - Unione Calcio Bisceglie e Gallipoli – Corato. Gare di ritorno in calendario per il 28 novembre a campi invertiti. Le due finali per l’assegnazione del trofeo si disputeranno il 16 gennaio e il 6 febbraio 2020.

Nel campionato di Eccellenza, mano pesante del giudice sportivo su calciatori, allenatori e dirigenti.

Di seguito i provvedimenti disciplinari: CALCIATORI – 2 giornate di squalifica per Nicolas Di Rito (Martina); 1 giornata Andrea Cassinis e Leonardo Mascia (Orta Nova), Andrea Losacco (UC Bisceglie) e Davide Muciaccia (Vigor Trani).

ALLENATORI – Squalificato sino al 25/11/2019 Simone Vanni (Deghi).

DIRIGENTI – Inibizione sino al 25/11/2019 per Aldo Michele Bonfitto (San Marco) e Potito Raffaele Giannuario (Orta Nova).

AMMENDE – 200 euro al Barletta (presenza di sei persone non identificate nella zona antistante gli spogliatoi per tutta la durata della gara); 100 euro al Corato (accensione di quattro fumogeni da parte dei propri tifosi).

Sub iudice il risultato della partita tra Vigor Trani e Unione Calcio Bisceglie terminata 2 a 1, per via del ricorso della società ospite.