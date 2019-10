Supercoppa degli ordini e delle professioni, vincono gli avvocati

Sono gli avvocati di Barletta ad alzare il prestigioso trofeo, al termine di una gara avvincente ma sempre all’insegna de Fair play, vinta contro i fisioterapisti di Brindisi.

Gli avvocati riescono a spuntarla per 6 a 3 solo al termine dei calci di rigore, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul 2 a 2.

Partono subito forti gli avvocati, che dopo appena 20 minuti si portano in vantaggio per 2 reti a zero grazie alle marcature di Castagnaro e Bruno. I fisioterapisti di mister Piscopiello non ci stanno e iniziano a macinare gioco, trovando così il goal su calcio di punizione, magistralmente battuto da capitan Pagano. Nella ripresa il gioco si fa sempre più duro e i Fisioterapisti riescono ad agguantare il pareggio nel finale grazie ancora una volta a capitan Pagano, sempre su calcio piazzato. La lotteria dei rigori premia infine gli avvocati di mister Passero, che si aggiudicano così la prima supercoppa delle professioni.

Al termine della gara, è stato dato l’annuncio ufficiale che anche per il prossimo anno le fasi finali nazionali del campionato delle professioni si disputeranno ancora una volta nel Salento a partire dal 29 giugno.