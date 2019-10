Psicologia Quantistica, a Galatina il workshop con lo psicoterapeuta Ilio Torre

Appuntamento sabato 30 novembre nello spazio Coworking delle Gallerie Teatro Tartaro.



Le Gallerie Teatro Tartaro in collaborazione con l’ Associazione Culturale Oulipo presentano il workshop di “Psicologia Quantistica: da creature a creatori della propria esistenza” che lo psicoterapeuta Ilio Torre, tra i massimi esperti in Italia delle dinamiche psico-neurologiche basate sul modello di realtà della fisica quantistica, terrà sabato 30 novembre, dalle 16.00 alle 19.00, e domenica 1 dicembre, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, a Galatina nello spazio Coworking Sipario delle Gallerie Teatro Tartaro. Il corso si rivolge a tutti coloro che desiderano conoscere e approfondire il modello della psicologia quantistica che integra le più innovative scoperte scientifiche, al fine di descrivere una realtà in cui la persona non è relegata al ruolo di creatura ma di creatore delle proprie esperienze.

Il nuovo paradigma quantistico sostiene che non esiste una separazione tra soggetto ed oggetto, tra creatore e creazione, tra realtà interna all’individuo e realtà esterna. Diventare consapevoli delle dinamiche psicologiche, consce ed inconsce, ci rende responsabili dei nostri atti di creazione, e nello stesso tempo ci porta in evidenza il potenziale umano nella sua completezza.

Saper cogliere tali rapporti di relazione ci permette di operare nella nostra realtà con un maggiore livello di consapevolezza e di potenzialità. Ben si sposa il motto sull’ingresso del Tempio di Delfi: Conosci te stesso. Possiamo cambiare solo ciò di cui siamo consapevoli, possiamo attivare coscientemente le nostre risorse inconsce, al fine di vivere una vita più appagante e più allineata al nostro potenziale.

Sono previste l’apprendimento di alcune discipline (meditazione e contemplazione) e tecniche (valore della scrittura e del disegno) per entrare consapevolmente in contatto con il nostro inconscio e con le sue potenzialità. ( Per iscriversi basta inviare una mail a : federicaregascuola@gmail.com)