Troppo gravi le ferite: ciclista investito muore in ospedale

É morto in ospedale per le gravi ferite riportate l'anziano marocchino investito mentre era in bicicletta lunedì pomeriggio.



L'uomo residente a Lecce stava percorrendo la Statale Maglie-Leuca in territorio di Scorrano quando è stato tamponato da un Fiat Doblò ed è finito sull'asfalto. Soccorso dal 118 le sue condizioni erano apparse serie ma non gravi: accompagnato all'ospedale Vito Fazzi nel corso delle ore il quadro clinico dell'80enne è progressivamente peggiorato fino al tragico epilogo. Gli accertamenti su quanto accaduto sono affidati ai carabinieri della stazione di Scorrano e ai colleghi della Compagnia di Maglie.