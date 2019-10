Nuova scuola in zona Aria Sana, il progetto del Comune

Il progetto del nuovo plesso scolastico prevede 15 classi tra Primaria e Infanzia e avrà un costo di 3 milioni e 767mila euro circa.

Una nuova scuola elementare sorgerà in via Daniele Paladini, traversa di San Cesario. Il progetto, inserito dal Comune di Lecce nel piano delle opere 2019/2021, si inserisce in una zona che ha vissuto negli ultimi anni una forte espansione urbanistica e che necessita di nuovi servizi. L’uso della vecchia sede di Primaria in via Valzani, inoltre, è stato convertito in Materna cosi come previsto dalla sua destinazione originaria.

La nuova scuola sorgerà in un terreno di proprietà del Comune al civico 9 e ospiterà Infanzia e Primaria per un totale di 15 classi. Il progetto, redatto dall'ingegnere Carla Conte, incaricata dall'amministrazione, ha un costo di 3 milioni e 767mila euro circa e fa parte di quelli inseriti nelle graduatorie di finanziamento regionali.