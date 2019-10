Crisi delle relazioni e costruzione di legami: appuntamento a Lecce

"Il metodo psicoanalitico come risorsa": se ne parla a Lecce il 25 e 26 ottobre presso l' Auditorium del Museo Sigismondo Castromediano.



Il 25 e 26 ottobre p.v. presso l’Auditorium del museo S. Castromediano di Lecce, l’Associazione Psi.f.i.a. – Psicoterapeuti per la Famiglia, l’Infanzia e l’Adolescenza, in occasione del decennale dalla sua fondazione, organizza un convegno dal titolo: “Crisi delle relazioni e costruzione di legami: il metodo psicoanalitico come risorsa”. L’Associazione da anni è impegnata in progetti sulle potenzialità dell’approccio psicoanalitico per le professioni, i servizi e le istituzioni che lavorano per i bambini, gli adolescenti e le famiglie.



Tale evento sarà aperto alle professioni sanitarie, avvocati, assistenti sociali, docenti, educatori e tutti coloro che ogni giorno si confrontano con la complessità delle relazioni umane. Un convegno sulle principali sfide affrontate in questi anni, voluto per condividere un momento di formazione insieme a chi mette in gioco la propria sensibilità e professionalità per il benessere psicologico e sociale.



Il tema guida è la costruzione del legame: in che modo la teoria e la pratica psicoanalitica possono contribuire a costruire possibili risposte alle diverse forme di crisi nelle relazioni a cui assistiamo oggi? Nel rapporto di coppia e tra genitori e figli, certamente, ma anche in quello tra studenti e insegnanti, istituzioni pubbliche e cittadini, giovani e adulti. Senza trascurare le problematiche relazionali inedite nelle giovani generazioni, come le nuove forme di isolamento, violenza e dipendenza associate all’uso dei media digitali, la crescente diffusione del gioco d’azzardo, l’abuso di pornografia su internet e le sue conseguenze sulla sessualità.



Dalla prospettiva dell’operatore professionale, il tema sarà la crisi nella relazione con utenti e pazienti. E’ soprattutto nei momenti di crisi, infatti, che è necessario osservare le dinamiche emotive e inconsce: non riconoscerle e rielaborarle può incidere negativamente sul lavoro in ambito sociale, come in quello educativo, medico-sanitario e legale. Il convegno, quindi, si focalizzerà su teorie, approcci e strumenti utili a comprendere il ruolo delle emozioni e dell’inconscio nelle relazioni d’aiuto, così da fare dei momenti di crisi una risorsa per lo sviluppo riflessivo e continuo di pratiche, servizi e politiche pubbliche.