Controlli a raffica in città: nei guai un parcheggiatore abusivo, espulso un irregolare

Oltre 250 persone controllate dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine. Multati anche due clienti sorpresi con le prostitute.



Stretta sui controlli nel capoluogo salentino: proseguono senza sosta le operazioni della polizia di Stato nelle zone della città più esposte a fenomeni delinquenziali e illegali. Al setaccio le zone Ferrovia, Casermette, Rudiae, San Pio e centro storico, dove gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Meridionale” hanno effettuato specifici controlli di cittadini italiani e stranieri. In totale sono state 253 le persone identificate e controllate dagli agenti.



Nell’ambito di tali servizi si è proceduto ad effettuare anche controlli amministrativi in due esercizi pubblici ove sono state riscontrate irregolarità per le quali saranno irrogate le previste sanzioni amministrative a cura degli organi preposti.



I controlli eseguiti presso due obiettivi, spesso oggetto di numerose segnalazioni, (distributore automatico di bevande e cibi in busta ubicato in Viale Oronzo Quarta e piazzetta adiacente la sede della Croce Rossa ubicata tra Viale dell’università e Via Reale), hanno fatto rilevare una soddisfacente situazione di regolarità.



Le attività hanno interessato anche piazzale Oronzo Massari, dove i poliziotti della Polizia Ferroviaria hanno elevato una sanzione amministrativa nei confronti di un parcheggiatore abusivo e Viale Oronzo Quarta, dove si è proceduto al controllo di alcune prostitute e dove sono stati sanzionati due clienti, sorpresi a contrattare prestazioni sessuali.