A Galatina il "Grazie dei Fiori tour" con Erica Mou

Fa tappa a Galatina il tour “Grazie dei Fiori”, che la cantautrice pugliese Erica Mou porterà in giro per l’Italia per celebrare i dieci anni dall’inizio della sua carriera. Al circolo Arci Eutopia, stasera alle 22, la terza tappa pugliese dello spettacolo, dedicato a dieci donne che hanno fatto la storia.

Erica Mou festeggia così, nel tempo di dieci concerti mai uguali, la vita delle altre. Ma chi sono le altre? Le altre sono Saffo, con i suoi sfrontati inni all'amore; Raffaella Carrà, con l'ombelico scoperto in faccia a un'Italia ancora troppo bigotta. Le altre sono Donatella Versace, che un giorno ha dovuto dimostrare al mondo di non essere soltanto la sorella di Gianni; Margherita Hack che ha insegnato agli uomini il femminile singolare della parola scienziato; oppure Bebe Vio, che si è ripresa, combattendo, tutto quello che la vita le ha tolto. Le altre sono Mia Martini, una canzone per ogni dolore, Jane Goodall che ha scelto di perdersi nella foresta per mostrarci da dove arriva la parola Uomo. E poi Nina Simone, che con la voce amara è stata giovane, nera e di talento. Marina Abramovic, che ha consegnato il suo corpo all'arte, e Anna Magnani che contava le rughe e aveva due pozzi di vita al posto degli occhi.