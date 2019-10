Basket, la Spot Mail Lsb Lecce ospite della Juve Trani

Impegnativo turno di campionato per la Spot Mail Lsb Lecce.

Nella 4^ giornata della regular season in programma sabato 26 alle ore 19, il roster leccese allenato da coach Leopizzi è atteso dalla sfida in casa della Lotti Juve Trani, squadra che al momento è ancora a secco di vittorie. Una sfida leitmotiv, che accompagnerà il sabato sportivo dal calcio al basket.

Dopo i tre successi delle prime tre gare, che hanno consentito ai salentini di essere in testa alla classifica in coabitazione con Cerignola, la Spot Mail è ora chiamata ad un test importante, sul campo di un avversario bisognoso di punti. Gara da non sottovalutare. Sarà il campo poi a dire se la matricola terribile Lecce, potrà continuare a sognare in grande nel campionato di Serie C silver.