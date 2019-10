Si incrociano per caso nell'ufficio postale e vengono alle mani, interviene la polizia

Il violento diverbio tra due giovani donne che condividono rancori reciproci nell'ufficio di viale Marche.

Si incrociano per caso nell'ufficio postale e scoppia il parapiglia: è stato necessario l'intervento della polizia per sedare la lite tra due donne esplosa questa mattina negli uffici di viale Marche.

Il diverbio sfociato poi rapidamente in reciproche aggressioni ha interessato due cittadine di nazionalità brasiliana tra le quali non corre buon sangue da tempo, tanto che una delle due ha anche denunciato l'altra in passato.

La scintilla sarebbe scattata quando una ha iniziato a riprendere con il cellulare l'altra che si trovava insieme al marito e al figlioletto. Il litigio e le botte sono andate avanti per qualche minuto sotto lo sguardo attonito dei presenti che hanno richiesto l'intervento della polizia e del 118. La rissa non ha causato ferite gravi ma è certo che vi saranno nuovi strascichi giudiziari tra le due rivali.