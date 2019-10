Marozzi addio, accordo con FlixBus per i collegamenti dalla Puglia al resto d'Italia

Il passaggio del testimone al colosso tedesco dallo storico Gruppo Vinella che mantiene solo alcune tratte dalla Basilicata e i collegamenti tra Campania e Lazio.



Marozzi cede a FlixBus e dice addio alle tratte di lunga percorrenza dalla Puglia verso le principali città italiane.

Lo ha annunciato oggi Giuseppe Vinella, consigliere delegato della società Viaggi & Turismo Marozzi: “Dopo anni nei quali abbiamo contribuito a rafforzare il servizio interregionale del trasporto su autobus, crediamo sia giunto il momento più adatto per focalizzare le nostre attività, i nostri sforzi e le nostre risorse sui settori prioritari del gruppo lasciando il mercato della lunga percorrenza con origine e destinazione la Puglia. Per continuare a garantire alla Puglia un valido servizio di connessioni interregionale, abbiamo avviato una collaborazione commerciale con Flixbus che, in questi anni, si è radicata sul territorio con un’offerta di elevata qualità”.

Da dicembre quindi, i collegamenti effettuati oggi dalla società pugliese continueranno a essere garantiti dalla compagnia FlixBus, grazie a un accordo di collaborazione sottoscritto tra le due realtà. Rimarranno invece operative in capo a Marozzi la linea che collega la Basilicata a Bologna, Milano e Torino e le linee regionali che collegano Lazio e Campania.