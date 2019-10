Allo stadio in bus, il servizio partirà sabato: corse ogni 10 minuti

le navette permetteranno di decongestionare il traffico e migliorare la sicurezza dell'area. Finiti anche i lavori di sistemazione dei parcheggi: raddoppiati stalli per disabili e tifosi over 80

Parte il nuovo servizio di trasporto pubblico per il Via del Mare in occasione delle partite di calcio casalinghe del Lecce ed è pronta anche la nuova area parcheggio in Piazzale Rozzi. Il servizio, è stato spiegato questa mattina dal sindaco Carlo Salvemini e dall'assessore alla mobilità Marco De Matteis, è finalizzato a disincentivare l’utilizzo delle auto private e sarà attivo 3 ore prima dell’inizio di ogni partita, già a partire da sabato 26 ottobre.

Quattro autobus in andata e sette al ritorno partiranno con cadenza di 10 minuti trasportando 600 passeggeri all’ora. Il percorso interesserà: viale della Libertà, via del Mare, via I. Adriano, via Garibaldi, viale De Pietro, viale dell’Università, viale Gallipoli, viale Otranto, via Cavallotti, via I. Adriano, via del Mare, viale della Libertà. Sette le fermate: I. Adriano-Gobetti, De Pietro, Porta Napoli, Porta Rudiae, Gallipoli Museo, P.zza d’Italia, Battisti.

Inoltre, al fine di organizzare nella maniera più efficiente l’area parcheggio sita in piazzale Rozzi, nell’area antistante la tribuna est sono stati realizzati 650 stalli di cui 100 destinati alle persone con disabilità (il doppio rispetto al passato) e 100 numerati riservati agli over 80.