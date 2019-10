Fuori strada con l'auto: gravissime mamma e figlia

L'incidente questa mattina sulla provinciale Aradeo-Noha.



Gravissimo incidente questa mattina sulla provinciale Aradeo-Noha. Un'auto, per cause ancora da accertare, è uscita fuori strada andandosi a schiantare. A bordo mamma e figlia, che hanno riportato ferite gravissime. Sul posto sono accorsi immediatamente i soccorritori. I vigili del fuoco hanno estratto le due donne dalle lamiere per consegnarle nelle mani dei sanitari del 118 che a sirene spiegate le hanno accompagnate presso il "Vito Fazzi". La mamma è ora ricoverata in Rianimazione, mentre la figlia si trova attualmente in sala operatoria dove lotta tra la vita e la morte.