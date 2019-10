Restauro della fontana di Santa Rosa, in Giunta il progetto da 150mila euro

In Giunta la variazione di bilancio che darà il via libera al bando di gara per il recupero.

La fontana di Santa Rosa presto ritornerà a zampillare come faceva negli anni '60, quando il quartiere era appena stato inaugurato e si mostrava orgogliosamente come perfetto simbolo dell'urbanistica residenziale dell'epoca.

La fontana è spenta ormai da molti anni e necessita di un profondo lavoro di recupero per ritrovare l'antico smalto che in tanti – residenti e non- ricordano bene. Da qui l'iniziativa dell'assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Delli Noci di portare all'ordine del giorno della prossima Giunta una variazione di bilancio per dare avvio alla procedura di gara per la riqualificazione della fontana. Il costo dell'intervento è di 150mila euro. Nel corso della stessa seduta Delli Noci illustrerà anche il progetto di riqualificazione della viabilità cittadina che riguarda viale Grassi: in questo caso si tratta di fondi Cipe stanziati nel 2009 e nel 2015 per un totale di 256mila euro.



Foto pagina Facebook Lecce di Ieri- Città du Oggi di Filippo Montinari