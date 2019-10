Lazio, si cercano 153 infermieri e 23 collaboratori amministrativi

Concorsi, in forma aggregata tra la Asl di Frosinone, la Asl di Latina e la Asl di Viterbo, per la copertura di:



- 153 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere;



- 23 posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D.



Scadenza: scad. 21 novembre 2019.







I bandi sono atati pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 78 del 26 settembre 2019 e sul sito istituzionale della Azienda Asl di Latina: www.asl.latina.it - Sezione «Avvisi e Concorsi».



Per ulteriori informazioni rivolgersi alla unita' operativa complessa «reclutamento» - Azienda Asl Latina - tel. 0773/6553415 - 6502 - 3481.