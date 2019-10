Tragedia sfiorata sui binari: disagi sulla tratta Lecce-Bari

A causa di un guasta ad un passaggio livello, un'auto è rimasta intrappoolata sui binari.



L'auto rimane intrappolata sui binari e si sfiora la tragedia. È quanto accaduto questa mattina intorno alle 6.30 lungo la linea ferroviaria Lecce-Bari a causa di un guasto al passaggio livello a Polignano a Mare. Forti disagi per i passeggeri in viaggio sulla linea: ritardi fino a 90 minuti per i treni che percorrono la tratta in direzione del capoluogo.