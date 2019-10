Scivola e batte la testa sugli scogli: tragica fine per un anziano di Gallipoli

Il corpo senza vito dell'uomo è stato trovato riverso vicino al mare della Purità.

Passeggiava in riva la mare ma forse è stato ingannato dalla nebbia che ha avvolto il Salento nelle prime ore della giornata ed è caduto. Un anziano di Gallipoli, Alfredo Zuccotto di 84 anni è stato ritrovato senza vita questa mattina poco prima delle 8.30 nei pressi degli scogli della spiaggia della Purità nel centro storico della Città Bella. Ad accorgersi della presenza dell'uomo sono stati alcuni passanti che hanno subito allertato i soccorsi: l'intervento è stato tuttavia inutile in quanto l'uomo era già spirato. Sul posto anche i carabinieri: da una prima ipotesi è probabile che l'anziano sia scivolato per la scarsa visibilità oppure abbia avuto un capogiro e sia caduto sbattendo violentemente la testa.