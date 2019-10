"Conversazioni sul futuro": il programma della prima giornata

Quattro giorni, circa 100 appuntamenti in una trentina di luoghi e quasi 250 ospiti: da oggi fino a domenica 27 ottobre a Lecce torna il festival “Conversazioni sul futuro”, organizzato dall’associazione Diffondiamo Idee di Valore, con il coordinamento artistico di Gabriella Morelli, in collaborazione con numerose realtà pugliesi e nazionali. Ogni anno il festival cerca di raccontare con pluralità di argomenti, linguaggi e di punti di vista il mondo contemporaneo e quello che verrà.



Oggi, giovedì 24 la settima edizione partirà alle 17.30 dalle Officine Cantelmo con la giornalista Floriana Bulfon che dialogherà con il procuratore generale di Roma Giovanni Salvi sul suo volume "Casamonica. La Storia segreta. La violenta ascesa della famiglia criminale che ha invaso Roma" (Bur Rizzoli). L'incontro - valido anche per i crediti formativi obbligatori dell’Ordine dei giornalisti - sarà moderato da Chiara Spagnolo (La Repubblica Bari).



Alle 18 nella sala al primo piano del Convitto Palmieri sarà inaugurata la mostra "What were you wearing - Com'eri vestita?" a cura di Libere Sinergie, realizzata per la Puglia con l’APS Sudestdonne, e ospitata da Conversazioni sul futuro in collaborazione con la Casa delle donne di Lecce. Interverranno Rosangela Paparella (consulente Centri Antiviolenza Sud Est Donne), Cinzia Mondatore (magistrata Tribunale di Lecce), Silvia Miglietta (Assessora Pari opportunità e Diritti civili del Comune di Lecce), Katia Lotteria (Casa delle donne di Lecce), Donata Martin o (Centro Antiviolenza Martina Franca).



Nel corso del festival la mostra (aperta dalle 17:30 alle 20:30) ospiterà una serie di incontri, presentazioni, proiezioni e dibattiti. Al via al Cinelab Giuseppe Bertolucci del Cineporto di Lecce la sezione interamente dedicata a film e documentari, realizzata con Apulia Film Commission e finanziata dalla Regione Puglia (Assessorato Industria Turistica e Culturale, nell’ambito dell’intervento “Viva Cinema – Promuovere il Cinema e Valorizzare i Cineporti di Puglia”, a valere su risorse FSC Puglia 2014-2020 – Patto per la Puglia). Si parte alle 18:30 con il cortometraggio “Aria Prima” di Gaetano Mangia e Luca De Paolis . A seguire “Vento di Soave“ del regista leccese Corrado Punzi . Alle 21, Francesco Lotoro (che si esibirà anche in alcuni brani al pianoforte), dialogando con Gabriele Rampino (direttore artistico dell'etichetta Dodicilune) presenterà “Maestro” del francese Alexander Valenti. Nella sede del Dajs / Città del gusto – Gambero Rosso, primo appuntamento anche per “Conversazioni sul food. Alimentare buoni propositi”. Alle 19 presentazione, moderata dalla food writer Sonia Gioia, del volume "Andare per i luoghi della dieta mediterranea" di Elisabetta Moro e Marino Niola (Il Mulino).



La prima giornata proseguirà poi con le presentazioni di Liliana Segre . Il mare nero dell'indifferenza di Giuseppe Civati (People) con Paolo Paticchio e Mariapia Pizzolante (19 da We Lab), Quel giorno. Racconti dell'attimo che ha cambiato tutto di Valentina Farinaccio (Utet) con Ilaria Marinaci (ore 19:30 - Fondo Verri), Scusi prof cos'è il populismo con il coautore Andrea Boitani (Vita e pensiero), Alessandro Delli Noci, Alessio Pascucci, Guglielmo Forges Davanzati, Ada Fiore e Dario Carrera (ore 19:30 > 21 - Officine Cantelmo) e Contro l'identità italiana di Christian Raimo (Einaudi) con Roberto Covolo e Martina Gentile (ore 21 - Fondo Verri). Alle Officine Culturali Ergot, in collaborazione con il festival Holm - Editoria e disegno e Lamantice, alle 21 con “Le avventure di Alice nel Paese delle meraviglie” rilette da Enrico Remmert si apre la sezione dedicata a graphic novel. Sempre dalle 21 la serata inaugurale del festival si concluderà alle Officine Cantelmo con un’intervista a Isabella Potì . Dialogando con Paola Moscardino , giornalista di La7 e Corriere del Mezzogiorno, la giovane Chef racconterà il “Bros Universe“. Insieme al compagno Chef Floriano Pellegrino gestisce, infatti, il ristorante, una stella Michelin, Bros’ di Lecce: un universo multietnico, multidisciplinare e di diversa estrazione sociale. Ma i due giovani Chef ideano e organizzano anche molti progetti ed eventi.



Conversazioni sul futuro è ideato e organizzato dall'associazione Diffondiamo idee di valore, con il coordinamento artistico di Gabriella Morelli e organizzativo di Annalisa Gaudino, Valentina Attanasio e Pierpaolo Lala, il design della comunicazione di PazLab e la produzione di Coolclub, in collaborazione con Amnesty International, Boboto, Officine Cantelmo, Zemove con il patrocinio di di Regione Puglia, Provincia e Comune di Lecce, Università del Salento, Ordine dei giornalisti della Puglia, con i partner Apulia Film Commission, Cmcc, Polo BiblioMuseale di Lecce, Distretto Produttivo Puglia Creativa, Holm! Editoria e disegno, All'Ombra del Barocco e Libreria Liberrima, Registro .it, Spinelli Caffè, Acqua Orsini e Vestas Travel, il supporto di tante realtà leccesi, pugliesi e nazionali e la preziosa presenza di tanti volontari e volontarie. Media Partner Rai Radio3, Left e RadioWau.