A Caprarica la terza edizione della Camminata tra gli Olivi

Appuntamento il 27 ottobre in contemporanea con 123 Comuni d'Italia.

Il 27 ottobre in 123 Comuni d'Italia (in 17 regioni) aderenti all'Associazione Città dell'Olio si svolgerà la Terza edizione della Camminata tra gli Olivi. La Camminata tra gli Olivi è un’occasione per ristabilire un legame tra i cittadini e la propria terra, un modo per far conoscere il paesaggio di una grande civiltà millenaria e per far scoprire ai tanti appassionati della cultura enogastronomica del nostro paese, i territori di origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo e gli uomini che lo custodiscono.



Nell'anno del turismo lento e dei 25 anni dell’Associazione Città dell'Olio – migliaia di curiosi ed appassionati potranno godere di un momento di riflessione ed attenzione verso uno degli elementi caratterizzanti la cultura e la dieta mediterranea.



La Camminata in Puglia sarà organizzata a Vieste, Trinitapoli, Carpino, Serracapriola, Andria, Ruvo, Sannicandro, Acquaviva delle Fonti, Castellana Grotte e Caprarica di Lecce. È patrocinata dal Ministero delle Politiche Agricole, dal Ministero dell'Ambiente e da Regione Puglia.



La scelta dell'amministrazione comunale della Città dell'Olio salentina – pur in un momento di estrema difficoltà dell'intero comparto olivicolo locale – è in controtendenza rispetto ad un paesaggio che inesorabile mostra i segni di un cambiamento epocale.



Proprio in questo momento – sottolinea il Sindaco Paolo Greco e Vice Presidente nazionale dell’Associazione Città dell'Olio – è necessario mantenere viva la nostra storia ed affrontare un futuro – che sarà inesorabilmente diverso – ma non potrà prescindere dalla nostra vocazione. Consapevoli che una piccola comunità come la nostra sopravvive a questo terremoto se mantiene viva ed al passo con i tempi la propria vocazione agricola. Caprarica ha – infatti – il 95% di superficie agricola olivetata, di cui oltre il 40% condotta in biologico certificato.



Il programma parte il 25 Ottobre alle ore 19.30 presso Masseria Stali – luogo dell'ultimo frantoio attivo in Paese, e di una delle prime esperienze locali di Rigenerazione con oltre 10 ettari ove è stato impiantato un vigneto- con un incontro partecipato di un percorso di Rigenerazione Agricola che Caprarica ha avviato assieme a Coldiretti, LegaCoop e l’associazione Città dell'Olio. Saranno presenti – tra gli altri - il Prof. Gianluca Nardone (direttore del Dip. Agricoltura e Sviluppo Rurale di Regione Puglia), l’On. Salvatore Capone (delegato ai rapporti istituzionali del Ministero delle Politiche Agricole).



Il 26 Ottobre alle 19 presso la Sala Verri nei Giardini A. Montinaro ci sarà, in collaborazione con Apulia Film Commission, la proiezione del film Focaccia Blues – che racconta l'impresa vera di un forno di Altamura che nel 2002 fece chiudere un McDonald's a suon di pane e focacce – e la degustazione di pane, olio e tartufo salentino (altra eccellenza locale che si sta valorizzando grazie al lavoro dell’amministrazione comunale) grazie all'olio Nachiro dell'Azienda Agricola del Dott. Pantaleo Greco.



La mattina di domenica 27 Ottobre la Camminata tra gli Olivi di Caprarica di Lecce partirà alle ore 10 dal Palazzo Baronale e dal suo misterioso frantoio ipogeo. Tra teatro, letture per bambini e ragazzi, visite guidate e degustazioni si toccheranno frantoi di epoca storica diversa, sino a giungere ai nuovi impianti olivicoli in località Chiusura di Sotto.



Alle 13 – tra gli olivi – in prossimità della Masseria Li Curti ci sarà un pranzo allietato dalla musica di Io, Te e Puccia con la possibilità di degustare le carni a Km0 della Masseria Chiusura di Sotto, i formaggi realizzati dalla Masseria Li Curti, ed altri piatti che esaltano il gusto dell'olio. Ci sarà animazione per bambini.



L'evento è patrocinato da Legambiente- Puliamo il Mondo, #ioleggoperche' – Città che Legge, FIDAL – Città della Corsa e del Cammino, Puglia Loves Family – Regione Puglia.