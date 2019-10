Ennesimo rogo nelle campagne del Salento: in fiamme rifiuti tossici

L'incendio ieri sera in una zona boschiva tra Ruffano e Casarano.

Ennesimo rogo nelle campagne del Salento. Ieri sera le Guardie ambientali e la Protezione Civile sono intervenuti in una zona boschiva tra Ruffano e Casarano dove era in corso un incendio. In fiamme alcuni fogli di guaina bitumosa che bruciavano liberando nell'aria diossina. Ad appiccare il fuoco alcuni ignoti, che si sono poi dati alla fuga. Sul posto, oltre al nucleo Gadit e al Nover di Ruffano, sono intervenuti anche i vigili urbani e il vicesindaco di Ruffano Franco De Vitis.