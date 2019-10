Eroina nascosta nelle parti intime ma i carabinieri la scovano: in manette 30enne

Nuovi guai per un leccese, che si trovava sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali.

Droga nascosta nelle parti intime con la speranza di sfuggire ai controlli: nuovi guai per Gianluca Stella, che pur essendo sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, a seguito di perquisizione domiciliare da parte dei carabinieri è stato trovato in possesso di 119 grammi di eroina, nascosti nelle parti intime.