Esce fuori strada sulla A14: muore commerciante gallipolino, ferito il figlio

Un uomo di Gallipoli è morto tragicamente questa mattina all'alba a seguito di un grave incidente sulla A 14. L'uomo viaggiava sul tratto compreso tra Civitanova Marche e Loreto in direzione di Ancona insieme a due persone quando ha perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata. All'arrivo dei soccorsi l'uomo era già senza vita, le altre due persone, tra cui il figlio sono state condotte d'urgenza all'ospedale Torrette di Ancona

Sul luogo sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della direzione 7° Tronco di Pescara.