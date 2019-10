"Quartieri Puliti": sabato 26 appuntamento nel rione Idria

Sabato 26 ottobre “Quartieri puliti, curiamo insieme la città” si terrà a nel rione Idria.



Curata dell'Amministrazione comunale, Quartieri Puliti è una iniziativa che si propone di sensibilizzare i cittadini alla cura degli spazi pubblici e di garantire un intervento straordinario di pulizia di strade, piazzette e aree a verde in quartieri che non risultano ancora sufficientemente coperti dai necessari servizi, garantendo un maggiore decoro e una migliore vivibilità.



Insieme all’amministrazione e agli operatori della Monteco ci saranno anche Lupiae Servizi srl e la ditta Mello Lucio che saranno impegnati nella manutenzione e nella cura delle aree verdi del quartiere. Sin dall’alba di sabato 26 ottobre saranno in azione i mezzi della Monteco per lo spazzamento meccanizzato di ambo i lati delle strade del quartiere, insieme ad operatori a terra che si occuperanno dello spazzamento manuale e del lavaggio di marciapiedi e spazi pubblici. Al contempo operatori Lupiae e giardinieri della ditta Mello si occuperanno del verde pubblico con interventi di manutenzione.



In Piazza Dante Alighieri, cuore del Quartiere Idria, a partire dalle 9 sarà attivo il banchetto informativo di Legambiente che, in collaborazione con l’Ufficio Ambiente del Comune, fornirà ai cittadini e residenti del quartiere materiali multilingue utili per migliorare la qualità della raccolta differenziata. In piazza ci saranno anche l’associazione scout Agesci Lecce e le associazioni dei migranti Guy-Gil il Baobab e Noi Salento – Comunità Islamica.