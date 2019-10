Multa salatissima per mister Liverani. Non sarà in panchina contro la Juve

L'allenatore romano non potrà guidare il Lecce sabato prossimo contro la Juventus a causa dell'espulsione rimediata a San Siro. Oltre a questo, dovrà pagare un'ammenda di diecimila euro. In diffida Majer.



Un solo calciatore squalificato in Serie A dopo l’ottava giornata. Ma la stangata arriva per mister Fabio Liverani, che non potrà guidare il Lecce sabato, contro la Juventus, e dovrà pagare un’ammenda abbastanza cospicua.

Le decisioni del Giudice sportivo.