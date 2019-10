Adesca 15enne su Instagram e la violenta, arrestato 22enne

La violenza si sarebbe consumata a Nardò nel luglio scorso.

Avrebbe adescato una minorenne su Instagram e l'avrebbe violentata in auto: con questa terribile accusa è stato arrestato ieri un 22enne di Otranto, A.S. Le indagini sono partite nel luglio scorso dopo la denuncia presentata dalla 15enne ai carabinieri della stazione di Nardò. La giovane ha raccontato di aver conosciuto il ragazzo su Instagram e di averlo incontrato dopo qualche giorno a Nardò dove secondo la ragazzina, si sarebbe consumata la violenza. La 15enne, superato lo choc ha raccontato tutto ai genitori e ha fatto ricorso alle cure mediche. Sentita nel corso di audizioni protette, le sue dichiarazioni sono state ritenute attendibili dal pubblico ministero Maria Rosaria Micucci che ha richiesto l'ordinanza di custodia cautelare, poi accordata dal gip Edoardo D'Ambrosio. Nei giorni successivi il giovane avrebbe poi contattato altre due ragazzine amiche della 15enne sempre su Instagram: a loro avrebbe rivolto avances moleste e offese. Per quest'ultimo comportamento è stato anche denunciato e dovrà rispondere di diffamazione aggravata.